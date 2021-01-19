بعد رحلة الأهرامات.. لاعبو ألمانيا: نشعر بالأمان.. وسننصح أصدقاءنا بزيارة مصر





وقال ممدوح الششتاوي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": لاعبو منتخب ألمانيا أكدوا على سعادتهم في مصر وشعورهم بالأمان بسبب اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، ومعاملة المصريين وطريقة تنظيم المونديال".





وأضاف الششتاوي:" اللاعبين وجهوا الشكر للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد على تنظيم المونديال في هذا التوقيت".





وأشار، إلى أن لاعبو ألمانيا قالوا أنهم يعرفون مصر عن طريق الغردقة وشرم الشيخ، وأن زيارة الأهرامات كانت حلم لهم، وسينصحون أصدقاءهم بزيارة القاهرة.





كان الاتحاد الدولى لكرة اليد، قرر أول أمس الأحد، إلغاء مباراة ألمانيا والرأس الأخضر ، بسبب ارتفاع نسب إصابات كورونا بمنتخب الرأس الأخضر.



وأكد الاتحاد الدولى، عدم قدرة ثنائي كاب فيردي المصابين بكورونا على اللعب بعد أن خرج تحليل PCR الخاص بهما إيجابي.



بحسب المادة F .7 . c، يجب على أي فريق تواجد 10 لاعبين به من بينهم حارس مرمى للعب في المباراة.

كشف ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لليد التي تستضيفها مصر، عن رد فعل لاعبي منتخب ألمانيا، بعد زيارة الأهرامات اليوم، الثلاثاء.