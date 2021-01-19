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رياضة

أول تعليق من بايرن ميونخ على قرعة كأس العالم للأندية بعد احتمالية ملاقاة الأهلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:19 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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إسماعيل محمود
علقت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني، الناطقة باللغة العربية، على قرعة بطولة كأس العالم للأندية.

وأوقعت قرعة دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، نادي بايرن ميونخ في مواجهة الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري.

ونشرت صفحة بايرن ميونخ قرعة البطولة، معلقة "لا تخافوا ولكن احذروا".

وحال تخطي الأهلي عقبة الدحيل، فسيواجه بطل دوري أبطال أفريقيا، فريق بايرن ميونخ الألماني  في دور نصف النهائي للبطولة.

وتقام مباراة بايرن ميونخ والأهلي حال تخطي بطل أفريقيا عقبة الدحيل، يوم 8 فبراير المقبل.

أما المباراة الثانية في دور نصف النهائي فستجمع الفائز من مباراة فريقي أولسان وتيجريز وبطل كأس ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس البرازيليين.

وتنطلق البطولة في الرابع من شهر فبراير المقبل بقطر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأول من الشهر ذاته، ولكن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بسبب فيروس كورونا، أدى لإلغاء الدور الأول من البطولة.

ويشارك فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، في دور نصف النهائي مباشرة.

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