محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رفع مياه الأمطار وتطوير الشوارع ..شاهد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع لليوم الثاني على التوالي.





كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير الجارية في عدد من الشوارع، ومنها شارع عبد الهادي راضي، المار أمام محكمة كفر الشيخ ومديرية الأمن ، ومديرية التربية والتعليم، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من رصف الجزيرة بالانترلوك ، والمقاعد المعدة لاستراحة المواطنين بطول الشارع ،مؤكدًا أن الهدف من أعمال التطوير توسعة اتجاهي الشارع ، وإعادة تأهيله، وإنشاء مقاعد لراحة المواطنين.





وقال إن أعمال التطوير شوف تشمل كل شوارع وأحياء المحافظة، ومنها شارع إبراهيم المغازي ،وشارع النبوي المهندس، وشارع عبد الهادي راضي ، وغيرهما من شوارع شرق كفر الشيخ ، إضافة إلى المحاور الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ التي تربط بين شرق المدينة وغربها.



