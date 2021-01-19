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الليلة تبدأ من 300 جنيه.. السياحة تكشف تفاصيل مبادرة شتي في بلدك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:05 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة، تفاصيل جديدة بشأن مبادرة شتي في بلدك.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء إن المبادرة تكون لفنادق معينة على مستوى عالي من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن نستهدف الأسر والأفردا الباحثين عن فرص أمنه للخروج من المنزل.
 
وتابعت أنه نستهدف أيضا تشجيع الأسرة الغير معتدة على السفر و تقضي الاجازة في الفنادق والأسعار جيدة جدا سواء أقامة في الفنادق والسفر من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتة إلى انه التخفيض تذكرة السفر ذهاب وعودة بين القاهرة الاقصر 1500 جنيه.

وأكملت الدكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أنه الأسعار في الفنادق تبدأ من 300 جنيه في فنادق الثلاث نجوم شامل وجبات الطعام، مستدركة أن المبادرة لمدة شهر ونصف من 15 يناير الحالي، وبالفعل بدأ بعض الحجوزات في الفنادق.


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