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رياضة

مونديال اليد.. إسبانيا تتقدم على تونس 17/14 فى الشوط الأول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:19 م
صدى البلد
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محمد سمير
انتهت أحداث الشوط الأول بين تونس وإسبانيا بتقدم الماتدور 17/14  ضمن منافسات المجموعة الثانية فى المباراة التى تجمعهما على الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمونديال اليد 

وضمت قائمة نسور قرطاج كل من مروان مقايز ـ  مهدي الحرباوي ـ  غسان التومي ـ  خالد الحاج يوسف ـ  مصباح الصانعي ـ رامي الفقيه ـ  إسكندر زايد ـ محمد السوسي ـ  محمد أمين درمول ـ  جهاد جاب الله ـ إسلام الجبالي ـ أشرف المرغلي - يوسف معرف ـ أنور بن عبد الله ـ رمزي مجدوب ـ عصام رزيق".

يذكر أن منتخب تونس سيكون اليوم أمام حتمية الفوز على إسبانيا للمرور للدور الثاني من المونديال.
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