مونديال اليد.. إسبانيا تتقدم على تونس 17/14 فى الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين تونس وإسبانيا بتقدم الماتدور 17/14 ضمن منافسات المجموعة الثانية فى المباراة التى تجمعهما على الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمونديال اليد





وضمت قائمة نسور قرطاج كل من مروان مقايز ـ مهدي الحرباوي ـ غسان التومي ـ خالد الحاج يوسف ـ مصباح الصانعي ـ رامي الفقيه ـ إسكندر زايد ـ محمد السوسي ـ محمد أمين درمول ـ جهاد جاب الله ـ إسلام الجبالي ـ أشرف المرغلي - يوسف معرف ـ أنور بن عبد الله ـ رمزي مجدوب ـ عصام رزيق".





يذكر أن منتخب تونس سيكون اليوم أمام حتمية الفوز على إسبانيا للمرور للدور الثاني من المونديال.