الصمودي يتقدم بطلبات إحاطة لرئيس الحكومة و3 وزراء

تقدم النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب عن دائرة (دسوق-فوة-مطوبس) بعدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء وهم الصحة والسكان و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و التموين والتجارة الداخلية.





وتقدم الصمودي بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وذلك بسبب نفوق الأسماك المستمر سنويا وتلوث مياه النيل مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين، داعيا إلي سرعة تشكيل لجنة بصفة عاجلة لتقييم مدي صلاحية مياه الشرب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمعالجة آثار السدة الشتوية.





كما تقدم الصمودي بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب النقص الشديد في أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى التأمين الصحي بفوه.





وقال «الصمودي» إنه في ظل انتشار وباء كورونا وتزايد أعداد المصابين، وعدم توفر أسرَّة عناية مركزة مما يؤثر سلبًا على الخدمة الطبية اللازمة وحياة المصابين، وفي ظل عدم تشغيل مستشفى فوة للتأمين الصحي، أرجو الإحاطة بتوفير أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لها على وجه السرعة لمواجهة الأعداد المتزايدة من مصابي كورونا.





وتقدم أيضا بطلب إحاطة لوزير التموين وذلك بسبب عدم إضافة المواليد من ٢٠٠٦ حتي الآن، كما أنه عند تفعيل الرقم السري للبطاقات التموينية يتم في الشهر التالي لصدور البطاقة مما يؤدي إلي ضياع مقررات شهر تمويني علي المواطن وكذلك الخبر، كما أنه يتم إيقاف البطاقات التموينية عشوائيا وعند تفعيلها يتم خصم بعض أفراد الأسرة المستحقة للصرف.





والجدير بالذكر أن المهندس محمد الصمودي ألقي كلمته خلال جلسة مجلس النواب أمس الاثنين الموافق ١٨ يناير ٢٠٢١ وذلك في حضور وزير التنمية المحلية موجها الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مشروع حياة كريمة لتطوير قري مصر، وعلي اختيار مجموعة من قري مركز مطوبس للتطوير هذا العام، ثم توجه بكلمته لوزير التنمية المحلية عن قانون التصالح الذي انتظره الكثيرون ولكن ما حدث أنه تم ترك الأمر لتقدير المحافظين، الأمر الذي أدي لحالة من سوء التقدير لقيمة التصالح في كثير من المحافظات وأصبحت تلك القيمة عبئًا علي المواطن البسيط مطالبًا الوزير بتبسيط الأمور أمام المواطن من أجل الوصول للمصلحة العامة بدون أن يكون هناك عبء أو ضرر عائد علي المواطن البسيط, كما طالب في كلمته بتقنين أوضاع واضعي اليد, وطالب أيضا بإعادة النظر للحيز العمراني الصادر مؤخرًا والذي لم يُرض طموحات الشعب وخصوصا في قري وأرياف مصر.



