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رياضة

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا في سجل مشاركاته بـ مونديال الأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:52 م
الأهلي
الأهلي
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إسماعيل محمود
يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر من 4 وحتى 11 فبراير المقبل.

وسحبت اليوم قرعة البطولة، وأسفرت عن مواجهة فريق الأهلي لنظيره الدحيل القطري في الدور الثاني من المسابقة، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في دور نصف النهائي.

وبمشاركة الأهلي أمام الدحيل، سيرفع النادي الأهلي رصيده من عدد المباريات التي شارك فيها في المونديال للمباراة 13، معادلًا فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الذي انسحب من البطولة ولعب 13 مباراة في المونديال من أصل 9 مشاركات.

وضمن الأهلي الانفراد بكونه أكثر فريق يشارك في مباريات في مونديال الأندية، ففي حال انتصاره سيواجه بايرن ميونخ في مباراته الرابعة عشر، وحال فوزه سيتأهل للنهائي ليشارك في المباراة الخامسة عشر، وحال الخسارة سيشارك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستكون الخامسة عشر له أيضًا.

وحال خسارة الأهلي من الدحيل، سيواجه الخاسر من مباراة فريقي تيجيريس المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ليشارك في مباراته الرابعة عشرة في المونديال، لينفرد أيضًا بكونه أكثر فريق يشارك في البطولة من حيث عدد المباريات.

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