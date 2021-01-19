وكيل زراعة الفيوم يتفقد حقول المحاصيل الشتوية من النباتات الطبية والعطرية

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الزراعات الشتوية للاطمئنان على حالتها بقطاع الزراعة بالفيوم، حيث تم زراعة المحاصيل الشتوية وتعديل وإرشاد للعمليات الزراعية لإنتاج أفضل محصول وخصوصا في النباتات الطبية والعطرية





وتابع ايضا الحقول التى تم تطويرها بالرى بالحديث بدلا من الرى بالغمر وزراعة محاصيل القمح و الفول البلدى بنواحى المحافظة وأكد على جودة المحاصيل و كفاءة الرى.

وأوصى وكيل الوزارة بضرورة اتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلا عن شن حملات مكبرة للعمل على تطهير المصارف الزراعية في المحافظة.





وأشار إلى ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها طبقا الى تنفيذ خطة وزارة الزراعة للمحاصيل الشتوية.





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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بحضور عدد من ممثلي الهيئة الدكتور أشرف حلمي، رئيس شعبة تحليل البيانات، والدكتورة غادة عطا، رئيس شعبة التدريب، والدكتورة سلوى البيه، رئيس قسم التطبيقات الهندسية، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة واتحاد طلاب الجامعة وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.





وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أن اللقاء يأتي في إطار الدور البحثي والعلمي والتنويري والعملي الذي تحرص عليه جامعة الفيوم، بالإضافة إلى الوقوف على آخر ما توصل إليه العلم والعلماء في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الذي أصبح يعتمد عليه في الكثير من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات التي تحدث على الأرض، وكذلك المساهمة في دعم اتخاذ القرار في العديد من المجالات المتنوعة.









وأشار شديد إلى أنه بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات فإن جامعة الفيوم بصدد الانتهاء من المراحل الأخيرة لتملك مساحة ألف فدان في محافظة الوادي الجديد، حيث سيتم توزيع عدد خمسة أفدنة على كل خريج من خريجي كلية الزراعة بجامعة الفيوم ليقوم بزراعتها وتنميتها.





وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد أنه جار العمل من جانب جامعة الفيوم على إحدى الدراسات الخاصة بمنطقة المغرة وذلك بالتعاون مع أربع جامعات أوروبية وأربع جامعات مصرية، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مبلغ ٧٠ مليون جنيه لإتمام المراحل الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية بمبنى المعامل المركزية بالجامعة.



