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حوادث

التحقيق مع رئيس شركة إنتاج سينمائي هارب من 194 سنة سجنا في 147 حكما قضائيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:02 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبري
ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة القبض على رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج سينمائى هارب من تنفيذ ١٤٧ حكما قضائيا فى قضايا متنوعة اثناء تواجده فى مدينة نصر.

وكانت معلومات وردت لمباحث مدينة نصر بتردد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج السينمائى على مسكنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، ومحكوم عليه فى ١٤٧ حكم حبس جزئى (تبديد ، نصب) بإجمالى ١٩٤ سنة و٣ أشهر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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