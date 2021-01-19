التحقيق مع رئيس شركة إنتاج سينمائي هارب من 194 سنة سجنا في 147 حكما قضائيا

ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة القبض على رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج سينمائى هارب من تنفيذ ١٤٧ حكما قضائيا فى قضايا متنوعة اثناء تواجده فى مدينة نصر.





وكانت معلومات وردت لمباحث مدينة نصر بتردد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج السينمائى على مسكنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، ومحكوم عليه فى ١٤٧ حكم حبس جزئى (تبديد ، نصب) بإجمالى ١٩٤ سنة و٣ أشهر.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.