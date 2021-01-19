أبرزها الاستغلال الجنسي.. غادة والى: 5 جرائم ارتفعت معدلاتها بسبب كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن مشكلات التغذية السليمة و الفقر و البطالة تسببت فى تعرض الدول لـ الهشاشة، وكانت أكثر عرضة لـ الاستغلال من الجماعات الإرهابية.





وأضافت غادة والي خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن تواجد المواطنين لـ ساعات طويلة على الانترنت بسبب كورونا تسبب فى أنتشار جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وجرائم الاتجار بالبشر و الترويج لأدوية وتطعيمات مغشوشة.





ولفتت إلى أنه تم رصد اكثر من موقع يقوم بترويج تطعيمات مغشوشة.





وأشارت إلى أن العنف المنزلى ضد المرأة أرتفع بسبب كورونا، وأن جرائم السرقات المنزلية قلت بسبب تواجد المواطنين فى البيت.





وأوضحت، أنه بشكل عام فى حالة انتشار البطالة تتسبب فى أنتشار الجرائم، بين المواطنين.



