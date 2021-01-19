ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبرزها الاستغلال الجنسي.. غادة والى: 5 جرائم ارتفعت معدلاتها بسبب كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:14 م
غادة ولى
غادة ولى
Advertisements
البهي عمرو
قالت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن مشكلات التغذية السليمة و الفقر و البطالة تسببت فى تعرض الدول لـ الهشاشة، وكانت أكثر عرضة لـ الاستغلال من الجماعات الإرهابية.

وأضافت غادة والي خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن تواجد المواطنين لـ ساعات طويلة على الانترنت بسبب كورونا تسبب فى أنتشار جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وجرائم الاتجار بالبشر و الترويج لأدوية وتطعيمات مغشوشة. 

ولفتت إلى أنه تم رصد اكثر من موقع يقوم بترويج تطعيمات مغشوشة.

وأشارت إلى أن العنف المنزلى ضد المرأة أرتفع بسبب كورونا، وأن جرائم السرقات المنزلية قلت بسبب تواجد المواطنين فى البيت.

وأوضحت، أنه بشكل عام فى حالة انتشار البطالة تتسبب فى أنتشار الجرائم، بين المواطنين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غادة والي: الحكومات منذ عام 2013 تعمل في ظروف غير عادية

غادة والي في اليوم العالمي للفساد: جائحة كورونا تهدد أكثر من 100 مليون شخص بالفقر | فيديو

غادة والي في اليوم العالمي للفساد: جائحة كورونا تهدد 100 مليون شخص بالفقر .. وعلينا الوقوف متحدون ضد الفساد والدفاع عن العدالة ووقف التدفقات المالية غير المشروعة

تفاصيل القبض على أكبر خلية للإتجار بالبشر

9 آلاف موقع تحاول استغلال المرأة والطفل جنسيا.. غادة والي: الفساد موجود في كل دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة

برلمانية تطالب بضرورة مراقبة المواقع الإلكترونية لمنع استغلال المرأة والطفل جنسيا

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

أول تعليق من بايرن ميونخ على قرعة كأس العالم للأندية بعد احتمالية ملاقاة الأهلي

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

مفاجأة.. ترامب يدعو الشعب الأمريكي للصلاة من أجل بايدن

أحمد سليمان يعلق على تأجيل انتخابات اتحاد الكرة

أبرزها الاستغلال الجنسي.. غادة والى: 5 جرائم ارتفعت معدلاتها بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت