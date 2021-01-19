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أخبار البلد

وزير الري يتابع موقف تنفيذ مشروعات الري الحديث وتأهيل المساقي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:55 م
صدى البلد
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أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لتطوير الرى الحديث وذلك لمناقشة خطة وموقف تنفيذ مشروعات الرى الحديث وتأهيل المساقى. 

كما اجتمع وزير الرى مع المهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه الجوفية وذلك لمتابعة المشروعات والاعمال التي يقوم القطاع بتنفيذها.

طالب الدكتور عبد العاطى بإعداد بحوث تطبيقية في مجال ترشيد المياه وتطبيق نظم الري الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بُعد لحساب الاحتياجات المائية ، وبرامج رفع كفاءة ادارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري ، والاستفادة من نواتج تطهير الترع وورد النيل، واستخدام الأسماك مثل سمك البوري وغيرها في التخلص من الحشائش وما يمثله ذلك من عائد اقتصادي كبير. 

كما تضمن الاجتماع عرض ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وبرامج صيانة الترع بعد تأهيلها. 

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة ، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

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