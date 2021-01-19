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ديني

أئمة وواعظات.. وزير الأوقاف يطلق قافلة دعوية إلى السودان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:16 م
أئمة وواعظات.. وزير
أئمة وواعظات.. وزير الأوقاف يطلق قافلة دعوية إلى السودان
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عبد الرحمن محمد
التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان الشقيقة من أئمة وواعظات الأوقاف، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا.

وخلال اللقاء، أكد وزير الأوقاف، قوة العلاقات التاريخية العميقة ووشائج المودة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في مصر والسودان، مضيفًا أن هذه القافلة إنما هي نتاج التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف في البلدين، وتأتي امتدادًا لزيارة الوفد السوداني الكبير برئاسة الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف إلى مصر مؤخرًا، وعدد من الأئمة السودانيين المصاحبين للوزير والوفد المرافق له الذين شاركوا في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر على مدار أسبوعين.

وأشار إلى أن هذه القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ مؤسساتها الوطنية.

لمعرفة أعضاء القافلة اضغط هنا
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