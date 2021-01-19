بيرلو: سنخوض مباراة السوبر لتعويض الخسارة أمام إنتر.. والنهائيات صنعت للفوز

أكد أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه سيدخل مباراة نابولي في السوبر الإيطالي، متطلعا لتعويض مباراة إنتر ميلان التي خسرها البيانكونيري بهدفين دون رد.





ويلعب يوفنتوس مع نابولي مساء غد الأربعاء، فى نهائي السوبر الإيطالي، على ملعب بابي الملعب الخاص بنادي ساساولو.







ويدخل يوفنتوس المباراة بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي، بينما يلعب نابولي المواجهة بصفته حامل لقب كأس إيطاليا.







وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي «بمجرد نزولنا لأرض الملعب نتطلع لتعويض مباراة يوم الأحد من خلال ما سنقدمه».







وأكمل: «النهائيات صنعت للفوز ونحن هنا من أجل الفوز».







وأضاف:« نريد أن نوجه رسالة بعد المباراة الأخيرة والمباراة القادمة ستكون فرصتنا لفعل ذلك».







وأكد «إنها فترة صعبة كما يوجد في أي موسم ولكنها فرصة للفوز بالبطولة، وأنا اعتدت على هذا الوضع. أشعر بالأسف بسبب الانتقاد الدائم للاعبين وخصوصا اللاعبين الصغار، هاجموني بدلا منهم».







ولعب يوفنتوس مع نابولي من قبل في السوبر الإيطالي، عامي 2012 و2014، وفي النسختين توج يوفنتوس باللقب.



