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رياضة

طارق الأدور: وقوع بايرن ميونخ فى طريق الأهلى يصعب مهمته

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:38 م
بايرن ميونخ فى طريق
بايرن ميونخ فى طريق الأهلى
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محمد رشاد

أكد طارق الأدور الناقد الرياضي أن مواجهة الأهلى لنظيره الدحيل القطري هي الأسهل للفريق الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال الأدور فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان من الأفضل وقوت الأهلى فى طريق بعيد عن بايرن ميونخ لأنه فريق مرعب للغاية هذا الموسم والقرعة جيدة فى الدور الاول للمارد الأحمر".

وأضاف: "الاهلى كان يطمح إلى نهائي كأس العالم للأندية ولكن وقوعه فى طريق بايرن ميونخ يصعب الأمور للغاية على الرغم من خبرات القلعة الحمراء".

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن وقوع الأهلي في صدام مع الدحيل القطري في مباراة الدور الأول.

ويلتقي على الجانب الآخر فريقي أولسان هيونداي الكوري، وتيجريس المكسيكي في المباراة الأخرى بالدور الأول.


وفي مباراتي نصف النهائي ينتظر بايرن ميونيخ الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري، فيما ينتظر بطل أمريكا اللاتينية الفائز من مواجهة هيونداي الكوري، وتيجريس المكسيكي.

ومن المقرر أن يتحدد بطل أمريكا اللاتينية يوم 30 يناير الجاري، بين فريقي بالميراس وسانتوس البرازيليين.

وكان أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا أعلن انسحابه من البطولة بسبب فيروس كورونا، ليتأهل الدحيل مباشرة للدور الأول، ويتجاوز المباراة التمهيدية.

وجنبت القرعة فريقي بايرن ميونيخ، وبطل أمريكا اللاتينية، مواجهة الدور الأول، حيث ينتظران منافسيهما في مباراة قبل النهائي.
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