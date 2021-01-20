براج مورنينج: مصر الوجهة المفضلة للسفر للسياح التشيك 2021

قال موقع "Prague Morning" التشيكي الصادر باللغة الإنجليزية، إن غالبية السياح التشيكيين حريصون على السفر للمقاصد السياحية المصرية، والتي تزال الأكثر شعبية في أوساط السياحة التشيكية.





وتابع الموقع إن الكثير من شركات الطيران ووكالات السفر تضررت بشدة من العواقب الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد19".





وذكر "براج مورنينيج" أن البيانات الصادرة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) كشفت عن أن صناعة الطيران في جمهورية التشيك كانت واحدة من أكثر القطاعات تضررًا من أزمة وقيود Covid-19 ، حيث كان هناك انخفاض بنسبة 78 ٪ في عدد الركاب في جمهورية التشيك، وفقًا لإحصاءاتهم، وقد تسبب ذلك في انخفاض كبير في الأرباح والعائدات بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي.





وعانت العديد من شركات الطيران ووكالات السفر في جمهورية التشيك ووصلت الخسائر على سبيل المثال، في شركة الخطوط الجوية التشيكية، وهي عضو في مجموعة Smartwings، حوالي 90٪ في عام 2020 ، مقارنة بعام 2019.





كما أعلن موقع Kiwi.com أن نصف عدد الأشخاص فقط اشتروا تذاكر للسفر إلى الخارج هذا العام ، مرة أخرى مقارنة بعام 2019، و سجلت وكالة سفر أخرى، Invia.cz، وهي وكالة سفر ضخمة ومحلية في جمهورية التشيك، انخفاضًا من نسبة أرباح بلغت 6.6 مليار دولار إيرادات خلال عام 2019 إلى مليار دولار فقط في عام 2020.





وأكد الموقع الإليكتروني أنه ومع ذلك، حتى مع الصعوبات المستمرة التي تواجهها العديد من هذه الشركات، يتطلع معظمها إلى تحقيق عودة إيجابية في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض التقارير أن التشيك لا يزالون مهتمين بالذهاب في إجازات والسفر إلى الخارج.





وأشارت تقارير موقع Kiwi، المتخصص في شؤون السفر الأخيرة، إلى أن مصر، على وجه الخصوص، لا تزال وجهة شهيرة للغاية ويتم اختيارها بشكل متكرر للسفر بين التشيك، وأن المزيد من الأشخاص سافروا إلى هناك العام الماضي مقارنة بعام 2019.





وأضافت التقارير أنه تم الإبلاغ أيضا عن حجوزات لرحلات إلى "تينيريفي وبرشلونة وملقة" وتم حجز رحلات أيضا إلى لندن أيضًا، ولكن تم إيقاف الرحلات الجوية والسفر إلى المملكة المتحدة قبل بضعة أسابيع بسبب السلالة الجديدة من Covid-19 التي تم اكتشافها هناك.





وذكرت وكالة Invia.cz السياحية أن التشيك لا يزالون مهتمين بالسفر إلى مصر واليونان وبلغاريا وتركيا، مرة أخرى هذا العام. كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة Invia ، ميشال توما، نظرته المتفائلة وقال: "ينصب تركيزنا الرئيسي في الوقت الحالي على مبيعات الجولات لصيف 2021".





بالإضافة إلى ذلك ، ذكر تقرير صدر في نوفمبر 2020 أيضًا أن حوالي 1500 تشيكي ما زالوا يحجزون رحلات جوية وسافروا حتى في خضم أزمة Covid-19 ، خاصة إلى مصر وتونس وزنجبار.





وأعرب الموقع عن أمله أن تسرع الحكومة التشيكية في تطعيم المواطنين لمكافحة فيروس Covid-19 بنجاح، حتى يزداد الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها في قطاعي السياحة والطيران.



