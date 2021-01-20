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أخبار العالم

قرار مفاجئ من ترامب قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:08 ص
ترامب يرفع السرية
ترامب يرفع السرية عن وثائق التحقيق في التدخل الروسي
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قسم الخارجي
أمر الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب، برفع السرية "بأقصى درجة ممكنة" عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب، قرر قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض، رفع السرية عن وثائق التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" حول التدخل الروسي في الانتخابات السابقة.

ووفقا لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض وقع عليها ترامب، فإن إبقاء بعض الأجزاء من التحقيقات سرية؛ يأتي لحماية بعض المصادر.

ودائماً ما أكد ترامب أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق حول التدخل الروسي في حملته للإطاحة به من السلطة.
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