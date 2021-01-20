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رياضة

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانتقاله لـ سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدّث أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال "ريان" خلال حديثه لـ"ملعب أون تايم سبورت": "موسيماني طالبني بالصبر ووعدني بمنح الفرصة، لكن مخدتش فرصة اللعب الحقيقية اللي أنا منتظرها في النادي الأهلي لحد دلوقتي، وأنا واثق إنها هتيجي مستقبلََا".

وأضاف: "قرار التعاقد مع والتر بواليا ليس له علاقة برحيلي، فقد كان هناك اتفاق مع أمير توفيق على الرحيل قبل انضمامه".

وواصل حديثه: "انتقالي إلى سيراميكا لرغبتي في اللعب والمشاركة في أولمبياد طوكيو، وكان لدي عرض آخر من سموحة لكن قررت التواجد في القاهرة".
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