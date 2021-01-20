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فن

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. شاهدها تُحضِّر لُقمة القاضي في رمضان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:54 ص
سعاد مكاوي
سعاد مكاوي
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم الأربعاء 20 يناير ذكرى وفاة الفنانة سعاد مكاوى، التى رحلت عن عالمنا في مثله عام 2008.

ولدت سعاد مكاوي في 19 نوفمبر 1922، وتعد إحدى النجمات اللاتى اشتهرن بالغناء، حيث امتلكت خامة صوتية شعبية محببة إلى الأذن، فاشتهرت بمطربة "البياض والسمار" بعد أن لحن لها موسيقار الأجيال عبدالوهاب أغنية "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى؟ قلت اللي شارينى جوه العيون يحلى". 

اسمها بالكامل، سعاد محمد سيد مكاوي، وشهرتها «سعاد مكاوي»، ولدت بمدينة كفر الزيات، فهي ابنة الملحن الكبير محمد مكاوي، دفعها والدها للدخول في عالم الفن والتمثيل نظرا لنشأتها في بيئة فنية رصينة، فقد اقتحمت عالم المونولوج من أوسع أبوابه.

برعت سعاد مكاوي، في غناء المونولوجات أمام الفنان إسماعيل ياسين، كما اشتهرت في الخمسينيات بتقديم الثنائيات الغنائية في السينما مثل دويتو عايز أروح في فيلم المليونيرة عام 1950. 

ويعد طبق لقمة القاضي من الأطباق الرمضانية التي كانت تتقنها الفنانة سعاد مكاوي وكانت تحرص دائما علي تواجده علي مائدتها خلال شهر رمضان المبارك، إذ التقطت صورًا لها وهي تقوم بتحضير هذا الطبق الشهير.
سعاد مكاوي سعاد مكاوي
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