في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. تعرف على عدد زيجاتها

تحل اليوم الأربعاء، 20 يناير، ذكرى وفاة الفنانة سعاد مكاوي، التى رحلت عن عالمنا في مثله عام 2008.





ولدت سعاد مكاوي في 19 نوفمبر 1922، وتعد إحدى النجمات اللاتى اشتهرن بالغناء، حيث امتلكت خامة صوتية شعبية محببة إلى الأذن، فاشتهرت بمطربة "البياض والسمار" بعد أن لحن لها موسيقار الأجيال عبدالوهاب أغنية "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى؟ قلت اللي شارينى جوه العيون يحلى".





ومن أشهر أغنيات سعاد مكاوي (لما رمتنا العين، عاوز أروح، الوا البياض أحلى، وحشني كتير، عواد باع أرضه، أكبر من النسيان)، وغيرها من الأغاني.





تزوجت الراحلة سعاد مكاوي، 3 مرات أولها كانت من الفنان محمد الموجي الذي طلقها بسبب زواجه من الفنانة وداد حمدي، ثم كانت الزيجة الثانية من المخرج عباس كامل، وكان آخر زيجاتها من الموسيقار محمد اسماعيل.



