البيت الأبيض يعلن موعد مغادرة ترامب وميلانيا.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الأربعاء.





المصري اليوم

مدبولي: مصر أعلنت استراتيجية التعافي الأخضر لتنفيذ مشروعات متوافقة بيئيا





الأهرام

رئيس النواب: مصر تولي أهمية كبرى لنجاح اتفاقية المنطقة الحرة الأفريقية





صدى البلد

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن ترتيبنا في البحث العلمي يحتاج الي دراسة وخطة لوضع حل لهذه الاسكانية ولابد من وجود مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين.





الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الافارقة داخل قطاع الإعلام وأكاديمية الشرطة





اخبار اليوم

انطلاق معسكر اتكلم عربي لأبناء المصريين بأستراليا اليوم





الشروق

مصر تدين الهجوم الذي استهدف قاضيتين في العاصمة الأفغانية كابول





اليوم السابع

التموين تبدأ معاينة المرحلة الرابعة لمنافذ مشروع "جمعيتي" بالقرى الأكثر احتياجا.





الوطن

التعليم تستعد مبكرا لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات بسبب كورونا





مصراوي

مصدر بـ"الكهرباء": نستهدف تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع في 2021





الجمهورية

الصحة تسجل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة





روسيا اليوم

موسكو: واشنطن تروج للأكاذيب لتبرير رفضها لبحث الرقابة على الأسلحة





سكاي نيوز عربية

البيت الأبيض يعلن موعد مغادرة ترامب وميلانيا



