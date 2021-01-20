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توك شو

البيت الأبيض يعلن موعد مغادرة ترامب وميلانيا.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:01 ص
البيت الأبيض يعلن
البيت الأبيض يعلن موعد مغادرة ترامب ميلانيا
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الأربعاء.

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مدبولي: مصر أعلنت استراتيجية التعافي الأخضر لتنفيذ مشروعات متوافقة بيئيا

الأهرام
رئيس النواب: مصر تولي أهمية كبرى لنجاح اتفاقية المنطقة الحرة الأفريقية

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قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن ترتيبنا في البحث العلمي يحتاج الي دراسة وخطة لوضع حل لهذه الاسكانية ولابد من وجود مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين.

الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الافارقة داخل قطاع الإعلام وأكاديمية الشرطة

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روسيا اليوم
موسكو: واشنطن تروج للأكاذيب لتبرير رفضها لبحث الرقابة على الأسلحة

سكاي نيوز عربية
البيت الأبيض يعلن موعد مغادرة ترامب وميلانيا

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