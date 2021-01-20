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رياضة

اليوم ..مصر تقص شريط الدور الرئيسي لمونديال اليد بمواجهة الاتحاد الروسي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:16 ص
صدى البلد
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محمد سمير
يلتقي اليوم الأربعاء منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الاتحاد الروسي ضمن أولى مواجهات مصر بالدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.

وصعد منتخب مصر كوصيف لمجموعته بعد خسارته من السويد بنتيجة 23/24 في آخر مباريات الدور التمهيدي ، لتحقق السويد العلامة الكاملة و تصعد كأول مجموعة ويصعد رفقة السويد ومصر منتخب مقدونيا .

وستكون مصر ضمن المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي و ترتيب المجموعة سيكون كالتالي : السويد في المركز الأول برصيد 4 نقاط ، والاتحاد الروسي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط و مصر في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط ، سلوفينيا في المركز الرابع برصيد نقطتين ، وبيلاروسيا في المركز الخامس برصيد نقطة ومقدونيا في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وتنص لوائح البطولة على أن يواجه كل فريق في مجموعته الفرق التي لم يلعب معها في الدور التمهيدي ، أي أن مصر ستواجه الاتحاد الروسي و سلوفينيا وبيلاروسيا فقط.

ويتأهل لدور الثمانية ، عن كل مجموعة من المجموعات الأربعة ، أصحاب المركز الأول و الثاني فقط، مما يجعل مهمة مصر قوية جدا في الفوز في كل مباريات لضمان احتلال المركز الأول او الثاني من أجل التأهل لدور الـ 8.

وفي مباريات آخري بالدور الرئيسي لمونديال اليد يلتقي سويسرا مع ايسلندا في تمام الرابعة و النصف عصرا، ومقدونيا مع سلوفينيا في نفس التوقيت، وفرنسا مع الجزائر في تمام السابعة مساء ، وفي تمام التاسعة و النصف مساء تلعب السويد مع بيلاروسيا و البرتغال مع النرويج.

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