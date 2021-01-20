ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر نوفمبر 2020

بلغ الرقم القيـاسي لـ الـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 97.76خلال شهر نوفمبر 2020 (أولـي) مقابل 96.94 خلال شهر اكتوبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.84٪.





جاء ذلك وفقا لـ البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2020، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء.

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وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.43 خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر اكتوبر 2020 حيث بلغ 110.69 بارتفــاع قدره 7.00% وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.





و بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 191.40 خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020 حيث بلغ 161.31بارتفاع قدره 18.65٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الأملاح والمعادن وذلك بسبب الجائحة.

كما بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 102.77خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020 حيث بلغ 150.19بانخفاض قدره 31.58٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.

و بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة فحم الكوك 27.74 خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020 حيث بلغ 34.91 بنسبة انخفاض قدرها 20.54% وذلك بسبب وجود نقص في المواد الأولية.