ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر نوفمبر 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:54 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

 بلغ الرقم القيـاسي لـ الـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 97.76خلال شهر نوفمبر 2020 (أولـي) مقابل 96.94 خلال شهر اكتوبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.84٪.


جاء ذلك وفقا لـ  البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2020، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء.

اقرأ أيضا..  «ستاندرد تشارترد»: مصر بين أكبر 10 اقتصادات والسابعة عالميًا فى الناتج المحلى عام 2030

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

 

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.43 خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر اكتوبر 2020 حيث بلغ 110.69 بارتفــاع قدره 7.00% وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.


وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 191.40 خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020 حيث بلغ 161.31بارتفاع قدره 18.65٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الأملاح والمعادن وذلك بسبب الجائحة.

 

كما بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات    102.77خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020 حيث بلغ   150.19بانخفاض قدره 31.58٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.

 

و بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة فحم الكوك 27.74 خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020 حيث بلغ 34.91 بنسبة انخفاض قدرها 20.54% وذلك بسبب وجود نقص في المواد الأولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإحصاء: 1.6% ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في سبتمبر 2020

التعبئة والإحصاء: المشكلات الاجتماعية تؤثر سلبا على أهداف التنمية والاقتصاد.. فيديو

2.55 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية أكتوبر الماضي

خلال شهر ديسمبر.. تراجع أسعار الخضراوات في مصر بنسبة 10%

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

تزامنا مع تمديد الإغلاق وتشديد القيود.. قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بـ ألمانيا

إنتي تستاهلي واحد أحسن مني.. الإفتاء تعلق على طريقة الشباب عند فسخ الخطوبة.. فيديو

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا المتحورة تضرب 60 دولة

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

أخبار الفن| حقيقة الاعتداء على محمد رمضان.. بشرى تهاجم برلمانياً دفاعاً عن الفن.. شبيهة زبيدة ثروت ترد على التنمر عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021