إليسا تكشف عن مفاجأة مع أنغامي

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن مفاجأة جديدة لها مع تطبيق انغامي الشهير من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وكتبت اليسا :" المفاجأة في طريقها ولكن بعد حظر التجول".





وكانت شركة روتانا قامت بحذف أغاني البومات اليسا من تطبيق انغامي بسبب تعاقدها مع تطبيق "ديزر" بأحقية الحصول على الأغاني الخاصة بالشركة السعودية.





أبدت إليسا، استياءها من الأحداث التي جرت في عام 2020 وسخطها على العام المنصرم، مشيرة من وجهة نظرها إلي أنه لن يأتي أسوأ من هذا العام، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الدوينات القصيرة تويتر.





وكتبت إليسا ، في تغريدتها على تويتر: «لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا ٢٠٢٠ غير مأسوف عليكِ».





من جهة أخرى، حققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".







