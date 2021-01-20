ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا تكشف عن مفاجأة مع أنغامي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:04 ص
إليسا
إليسا
Advertisements
شروق ابراهيم
أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن مفاجأة جديدة لها مع تطبيق انغامي الشهير من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت اليسا :" المفاجأة في طريقها ولكن بعد حظر التجول". 

وكانت شركة روتانا قامت بحذف أغاني البومات اليسا من تطبيق انغامي بسبب تعاقدها مع تطبيق "ديزر" بأحقية الحصول على الأغاني الخاصة بالشركة السعودية. 

أبدت إليسا، استياءها من الأحداث التي جرت في عام 2020 وسخطها على العام المنصرم، مشيرة من وجهة نظرها إلي أنه لن يأتي أسوأ من هذا العام، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الدوينات القصيرة تويتر. 

وكتبت إليسا ، في تغريدتها على تويتر: «لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا ٢٠٢٠ غير مأسوف عليكِ». 

من جهة أخرى، حققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب". 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني حتحوت يهاجم أنغام ويعلق: مش مشكلة البلوك

مزح.. أنغام تروج لألبومها الجديد.. شاهد

ماكياج جذاب.. انغام تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

أنغام لمتابعبها: حد يبلغ أحمد أمين إني بحبه.. والأخير يرد

نوال الزغبي عبر تويتر: 2020 اسوأ عام

نوال الزغبي تبدأ تصوير أغنية باللهجة المصرية

ترشيحاتنا

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

نَفَسِي باخده بالعافية.. شبيهة زبيدة ثروت فاطمة هتلر تكشف تعرضها لأزمة

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

المكون السحري لعلاج جميع مشاكل البشرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021