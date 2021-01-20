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فن

بعد انضمامها لـ ابنة السفير.. صور رومانسية جمعت انجين اكيورك وتوبا بويوكوستن في العشق الأسود

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:05 م
انجين اكيورك وتوبا
انجين اكيورك وتوبا بويوكوستن
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة التركية توبا بويوكوستن منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انضمامها لـ مسلسل ابنة السفير بعد انسحاب الممثلة التركية نسليهان اتاغول بسبب مرورها بوعكة صحية.


بهذا تلتقي توبا بويوكوستن للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.


وسبق وصرحت توبا بويوكوستن أنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا، لذلك التناسق مع انجين رائع".


وأعلنت نسليهان اتاغول انسحابها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اقول الآن مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".

واضافت: "رغم انني تصالحت مع جسدي .. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لاصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب، ألتقي بكم قريبا في قصة جديدة".


قصة مسلسل "ابنة السفير"
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

بعد انضمامها لـ ابنة السفير.. صور رومانسية جمعت انجين اكيورك وتوبا بويوكوستن في العشق الأسود
بعد انضمامها لـ ابنة السفير.. صور رومانسية جمعت انجين اكيورك وتوبا بويوكوستن في العشق الأسود
بعد انضمامها لـ ابنة السفير.. صور رومانسية جمعت انجين اكيورك وتوبا بويوكوستن في العشق الأسود
بعد انضمامها لـ ابنة السفير.. صور رومانسية جمعت انجين اكيورك وتوبا بويوكوستن في العشق الأسود
بعد انضمامها لـ ابنة السفير.. صور رومانسية جمعت انجين اكيورك وتوبا بويوكوستن في العشق الأسود
بعد انضمامها لـ ابنة السفير.. صور رومانسية جمعت انجين اكيورك وتوبا بويوكوستن في العشق الأسود
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