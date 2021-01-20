الأوقاف توزع 1000 عمامة أزهرية على أئمة الدفعة السادسة

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددها 1000 عمامة أزهرية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 12401 عمامة حتى تاريخه، بدءًا من الأحد 24/1/2021م وحتى الخميس 28/1/2021 م وذلك على النحو التالي:
|م
|المديرية
|العدد المخصص للمديرية
|ما سبق صرفه
للمديرية
|الإجمالي
|1.
|الشرقية
|100
|1000
|1100
|2.
|البحيرة
|50
|800
|850
|3.
|سوهاج
|50
|600
|650
|4.
|كفر الشيخ
|50
|650
|700
|5.
|أسيوط
|50
|600
|650
|6.
|قنا
|50
|450
|500
|7.
|الإسكندرية
|50
|300
|350
|8.
|الجيزة
|50
|650
|700
|9.
|القليوبية
|50
|650
|700
|10.
|القاهرة
|100
|820
|920
|11.
|الدقهلية
|50
|550
|600
|12.
|الغربية
|50
|650
|700
|13.
|بني سويف
|—
|500
|500
|14.
|أسوان
|—
|375
|375
|15.
|الوادي الجديد
|—
|100
|100
|16.
|بور سعيد
|—
|98
|98
|17.
|البحر الأحمر
|—
|82
|82
|18.
|جنوب سيناء
|50
|50
|100
|19.
|السويس
|—
|50
|50
|20.
|الإسماعيلية
|—
|300
|300
|21.
|الفيوم
|50
|300
|350
|22.
|دمياط
|—
|200
|200
|23.
|المنوفية
|100
|500
|600
|24.
|المنيا
|50
|400
|450
|25.
|الأقصر
|—
|325
|325
|26.
|مطروح
|—
|200
|200
|27.
|شمال سيناء
|50
|150
|200
|28.
|الديوان العام
|—
|51
|51
|الإجمالي
|1000
|11401
|12401