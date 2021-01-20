الأوقاف توزع 1000 عمامة أزهرية على أئمة الدفعة السادسة

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددها 1000 عمامة أزهرية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 12401 عمامة حتى تاريخه، بدءًا من الأحد 24/1/2021م وحتى الخميس 28/1/2021 م وذلك على النحو التالي:

م المديرية العدد المخصص للمديرية ما سبق صرفه للمديرية الإجمالي 1. الشرقية 100 1000 1100 2. البحيرة 50 800 850 3. سوهاج 50 600 650 4. كفر الشيخ 50 650 700 5. أسيوط 50 600 650 6. قنا 50 450 500 7. الإسكندرية 50 300 350 8. الجيزة 50 650 700 9. القليوبية 50 650 700 10. القاهرة 100 820 920 11. الدقهلية 50 550 600 12. الغربية 50 650 700 13. بني سويف — 500 500 14. أسوان — 375 375 15. الوادي الجديد — 100 100 16. بور سعيد — 98 98 17. البحر الأحمر — 82 82 18. جنوب سيناء 50 50 100 19. السويس — 50 50 20. الإسماعيلية — 300 300 21. الفيوم 50 300 350 22. دمياط — 200 200 23. المنوفية 100 500 600 24. المنيا 50 400 450 25. الأقصر — 325 325 26. مطروح — 200 200 27. شمال سيناء 50 150 200 28. الديوان العام — 51 51 الإجمالي 1000 11401 12401