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الأوقاف توزع 1000 عمامة أزهرية على أئمة الدفعة السادسة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:22 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددها 1000 عمامة أزهرية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 12401 عمامة حتى تاريخه، بدءًا من الأحد 24/1/2021م وحتى الخميس 28/1/2021 م وذلك على النحو التالي:

 

مالمديريةالعدد المخصص للمديرية

 

ما سبق صرفه

للمديرية

الإجمالي
1.الشرقية10010001100
2.البحيرة50800850
3.سوهاج50600650
4.كفر الشيخ50650700
5.أسيوط50600650
6.قنا50450500
7.الإسكندرية50300350
8.الجيزة50650700
9.القليوبية50650700
10.القاهرة100820920
11.الدقهلية50550600
12.الغربية50650700
13.بني سويف500500
14.أسوان375375
15.الوادي الجديد100100
16.بور سعيد9898
17.البحر الأحمر8282
18.جنوب سيناء5050100
19.السويس5050
20.الإسماعيلية300300
21.الفيوم50300350
22.دمياط200200
23.المنوفية100500600
24.المنيا50400450
25.الأقصر325325
26.مطروح200200
27.شمال سيناء50150200
28.الديوان العام5151
الإجمالي10001140112401
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