محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس بمركز سمنود بإجمالي 25 مليون جنيه

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بافتتاح عددًا من المنشآت التعليمية بمركز سمنود، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، و أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة و محمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.





افتتح محافظ الغربية مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بمجمع ٢٥ يناير التعليمي بمدينة سمنود،





وأوضح المهندس مصطفى شعبان أن مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية مقامة على مساحة ٣٨٨ متر مربع وتحتوي على عدد (٢٠) فصل وعدد (٢) حجرة مجالات، عدد (١) حجرة مشاهدة، عدد (١) مكتبة وعدد (١) حجرة تطوير تكنولوجي، كما أوضح أن مدرسة باحثة البادية الابتدائية والمقامة على مساحة ٦٣٣ متر مربع تحتوي على عدد (٤١) فصل منها عدد (١٦) فصل لرياض الأطفال، عدد (٢) حجرة كمبيوتر، عدد (٢) حجرة مجالات وعدد (١) حجرة مشاهدة، وأشاد المحافظ بمدى جودة الأدوات المتواجدة داخل المجمع.





وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن المجمع يعتبر أحد أهم وأكبر المجمعات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تم إنشاؤه على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع بتكلفة ١٨. ٥ مليون جنيه ليخدم طلاب مركز سمنود.





كما افتتح الدكتور طارق رحمي مدرسة الراهبين الجديدة والمخصصة لجميع المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى الثانوي والمقامة على مساحة ٦٦٨١ متر مربع بإجمالي تكلفة ٧ مليون جنيه وتحتوي على عدد (٢٦) فصل وعدد (١) حجرة مصادر، عدد (٢) حجرة حاسب آلي، عدد (٢) معمل، عدد (١) حجرة مدرسين، عدد (٢) حجرة إدارة وعدد (١) حجرة متعددة الأغراض.







