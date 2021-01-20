الإمارات تعلق 250 مكتبا لاستقدام الخدام والعمالة

أعلنت دولة الإمارات إغلاق 250 مكتب استقدام خدم على مستوى البلاد، كما أنه لن يتم التجديد للمكاتب المستمرة في عملها.





ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي ناصر بن ثاني الهاملي، إن الوزارة أنهت إجراءات إغلاق 250 مكتب استقدام خدم (القديمة) على مستوى الدولة، مؤكدا أنه لن يتم التجديد للمكاتب التي لا تزال تعمل.





وأضاف الهاملي أن الوزارة قامت بإحالة 99 منها إلى الجهات المختصة بعد أن تبين للوزارة عدم التزامها بقرار الإغلاق وعودتها للعمل بالمخالف للقانون.





وأوضح معاليه أنه من المقرر أن يتم وقف عمل مكاتب استقدام الخدم القديمة بحلول شهر مارس المقبل، على أن تتواصل إجراءات الاستقدام عبر مكاتب تدبير التي وصل عددها إلى 54 مكتبًا.





وجاء ذلك خلال رده على اسئلة النواب في الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي انطلقت أمس الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي.



