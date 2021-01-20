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أخبار البلد

القومي للطفولة يتقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة تجريد طفلة من ملابسها بالشارع

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أب يقوم بحمل طفلته الرضيعة ووضعها على الأرض بالطريق وتجريدها من ملابسها مهددًا بحرقها، موجهة على الفور بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب  المستشار النائب العام.


وقالت "السنباطي" إنه فور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم، والتي أفادت بأن الطفلة لم تبلغ  العامين وأن والدها قام بهذا الفعل نتيجة لنشوب خلافات أسرية بينهما، وأنه ممتنع عن قيد الطفلة بسجلات المواليد واستخراج أواق ثبوتية لها.


وأضافت أنه تم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها، حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم جميع سبل الدعم للطفلة وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام تمت إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة، حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة.


وأكدت "السنباطي" أن هذه الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها، كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، فضلا عن ما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها.


وناشدت المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حال العلم بتعريض أي طفل للخطر من خلال آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة ومن خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لافتة إلى أن ذلك التزام إنساني في المقام الأول، والتزام قانوني أيضا طبقا للمادة 98 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008.


وناشدت "السنباطي" رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول هذا الفيديو ووقف بثه حرصا على حقوق وكرامة الطفلة.
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