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رياضة

شوبير يتهم موسيماني بالتسبب في إصابة وليد سليمان وغيابه عن كأس العالم للأندية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لوم وعتاب لـ من وصفهم بأنهم السبب في إصابة وليد سليمان، نجم الأهلي، بـ تمزق في العضلة الخلفية التى تسببت فى غيابه عن كأس العالم للأندية.


وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون تايم سبورت اف ام"، أن المسئولية تقع على ثلاث شخصيات فى النادي الأهلى، حيث اتهم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى، ووليد سليمان نفسه، مشددا على أن اللاعب أصيب أثناء الاستعداد للمباراة، لذلك كان يجب أن لا يتم الدفع به من الأساس حتى ولو أكد قدرته على خوض المباراة.


وقال إن المسئولية الأكبر تقع على موسيماني في إصابة سليمان.


أما عن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، فقال شوبير: "لا أفهم تصريحات محمد صلاح إطلاقًا، وحاسس إن عرض ريال مدريد للتعاقد معه ليس جادا".
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