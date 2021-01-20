ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مخدرات وفلوس.. سقوط عاطل في قبضة الأمن قبل ترويج سمومه بعين شمس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، احبط رجال مباحث القاهرة ترويج مواد مخدرة بعين شمس.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، قيام عاطل ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور