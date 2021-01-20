مخدرات وفلوس.. سقوط عاطل في قبضة الأمن قبل ترويج سمومه بعين شمس

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، احبط رجال مباحث القاهرة ترويج مواد مخدرة بعين شمس.





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، قيام عاطل ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



