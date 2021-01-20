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أخبار البلد

عقب أعياد الميلاد.. بابا الفاتيكان: علينا أن نحمل البشرى السارة إلى العالم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:01 م
قداسة البابا فرنسيس
قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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سامح سلام
قال قداسة البابا فرنسيس "بابا الفاتيكان" إنه "يمر عيد الميلاد، ولكن يجب أن نعود إلى حياة العائلة، والعمل بعد أن نكون قد تحولنا، وبالتالي علينا أن نعود فيما نحن نمجد لله ونسبحه على كل ما سمعناه ورأينا.

وأضاف البابا فرنسيس - في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماع تويتر نشره المتحدث بالمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر - علينا أن نحمل البشرى السارة إلى العالم "يسوع هو مخلصنا".


والتقى  صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية، بالشمامسة الإنجيليين التابعين للإيبارشية البطريركية.


وبدأ اللقاء بالصلاة، وأعقبه عرض للبرنامج التكويني الخاص للفترة المقبلة، حيث أكد الأنبا باخوم على أهمية العمل الجماعي وروح الشركة بين الكهنة. 
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد احتفلت أمس الثلاثاء بعيد الغطاس المجيد، وهو تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، حيث أقيمت القداسات في مختلف كنائس مصر وبلاد المهجر، وترأس  قداسة البابا تواضروس الثاني، صلوات قداس عيد الغطاس بكنيسة المقر البابوى بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية بحضور عدد محدود من الأطباء الأساقفة والكهنة.
وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني في كلمته أن الله أعطى للعالم جائحة كورونا؛ حتى يجد الإنسان فرصة للقاء، والتقابل مع خالقه.
وأضاف البابا تواضروس، أن القديس يوحنا المعمدان الذى قام بعناد السيد المسيح يعيش في البراري متمتعا بحياة تسمية عظيمة، وأنه كان ينادى بالخلاص بالسيد المسيح، وأنه ينبغى على الإنسان ألا يتعلق بالحياة الأرضية. 

وتابع أن القديس يوحنا كان ينادى بالتوبة لكل أحد، وأن التوبة في معناها هو فرح، وكان يعرف نفسه بأنه صوت صارخ في البرية، وأن دور الإنسان أن يصنع طرق مستقيمة في الحياة، موضحا أن فكرة الاغتسال أو النزول للماء تطهر من الخطية بشكل رمزى، وأنه كان يعلم باقتراب ملكوت السموات. 

ونوه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن جموع كثيرة كانت تخرج لمقابلة يوحنا المعمدان لنوال مغفرة الخطايا، وأن القديس يوحنا كان يقول أنه يأتى يعدى الذى يعمدكم بالماء والروح، مشيرا إلى أن التوبة الحقيقية تسبب الفرح للإنسان لأنه يتخلص من ثقل الخطية. 

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