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برلمان

نائب ينتقد النقص الشديد في العمالة بالمدارس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:58 م
النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال أحمد بلال، عضو مجلس النواب أن العرض الذي قدمه الدكتور  طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منظومة تطوير التعليم، يليق بصاحب مشروع وليس بوزير في الحكومة.

وتابع في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: استبشرت خيرًا عندما بدأت كلمتك بتوجيه الشكر للمعلمين، ولكن في الكلمة تم تجاهلهم كما تم تجاهلهم في معظم السياسات.

وأكد أن المعلمين يحصلون المكآفات علي أساسي عام 2014، ولكن الاستقطاعات تتم علي أساسي2021، متسائلًا: هل العاملين في ديون عام وزارة التربية والتعليم يحصلون علي مرتباتهم بنفس الطريقة؟.

ولفت إلى أن الرئيس وجه بزيادة مرتبات المعلمين، ولكن الزيادات خاضعة للخصم علي أساسي 2021، فإذا كانت الوزارة غير قادرة على توفير الاعتمادات، فلماذا لا تكون الخصومات على 2014؟.

وأشار النائب، إلى أن أكثر الفئات غير المقتنعة بمنظومة تطوير التعليم هم المعلمين والقائمين على التعليم، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي معهم، قائلا: لأن كثير منهم لا يعلم على أي أساس سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة، مما يعني أنه لم يتم إجراء  حوار مجتمعي حول المنظومة.

وانتقد عضو مجلس النواب، النقص الشديد في العمالة بالمدارس، مشيرا إلى أن إحدى المدارس في دائرته لا يوجد سوي عامل واحد معين ضمن نسبة 5 %، حيث أنه كفيف.
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