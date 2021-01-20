هل الغو واللمم ينقض الوضوء ؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل اللغو واللمم ينقض الوضوء ؟ " .





رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الوضوء هو تهيئة الجسد والعقل للصلاة والصلاة معناها انك تقف بين يدي الله عزوجل ، لذا على المتوضئ أن يستحضر عظمة الله عز وجل وأن يتفكر في الخشوع وبما يدع الله عز وجل فإذا واظب على ذلك ستكون دائما خاشعا هادئ الطباع لأن قلبك معلق بالله وبالصلاة.





وأضاف وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ان اللغو واللمم لا ينقضان الوضوء إنما هذا اللغو واللم يتنافيان تماما مع شخص يهيئ نفسه للوقوف بين الله عز وجل .





دعاء الوضوء دعاء الوضوء وفيه يستحب أن يقول في أول الوضوء : بسم الله الرحمن الرحيم ، وإن ترك التسمية في أول الوضوء قالها في أثنائه قال بعض أصحابنا عن دعاء الوضوء : يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ويقال بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ».

الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ ثم قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قبل أن يتكلم ، غفر له ما بين الوضوءين» إسناده ضعيف. دعاء الوضوء ومنه كذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، وروي في دعاء الوضوء بسنن



