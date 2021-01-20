شاهد.. محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ، اليوم الأربعاء ، المطران نيقولاس هنرى سفير دولة الفاتيكان بجمهورية مصر العربية، بمرافقة الانبا عمانوئيل عياد مطران ايبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، والوفد المرافق بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر، و العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الاقصر، وسعدى عبد القادر مدير البرامج الأجنبية بالأقصر .









و عبر سفير الفاتيكان ، عن إعجابه بمحافظة الأقصر وجوها، مؤكدًا على متابعته الدورية لدور الكنيسة الكاثوليكية بمؤسساتها التعليمية والخدمية على مستوى المحافظة ، مشيرًا لعمق وقدم العلاقات مابين مصر والفاتيكان على مر التاريخ ، متمنيًا انتهاء أزمة فيروس كورونا فى القريب العاجل وعودة الحركة السياحية لمصر والاقصر خاصة .





من جانبه، أكد محافظ الاقصر على سعادته بلقاء السفير نيقولاوس هنرى مشيرًا إلى أهمية توطيد العلاقات الإنسانية بين بلدان العالم بمختلف الجنسيات والاديان ، مشيرا الى أهمية هذه الزيارة التى تؤكد على التآخي بين الشعوب داعيًا السفير لتكرارها ونقل الصورة الحضارية للمحافظة .





ومن المقرر ان تستمر زيارة سفير دولة الفاتيكان لثلاثة ايام بمحافظة الأقصر سيلتقى خلالها بفضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وستتضمن جولته زيارة لمحافظات اسوان والاقصر وسوهاج واسيوط .