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محافظات

شاهد.. محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:24 م
محافظ الأقصر يستقبل
محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان
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شمس يونس
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ، اليوم الأربعاء ، المطران نيقولاس هنرى سفير دولة الفاتيكان بجمهورية مصر العربية، بمرافقة الانبا عمانوئيل عياد مطران ايبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، والوفد المرافق بحضور  محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر، و العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الاقصر، وسعدى عبد القادر مدير البرامج الأجنبية بالأقصر . 


و عبر سفير الفاتيكان ، عن إعجابه بمحافظة الأقصر وجوها، مؤكدًا على متابعته الدورية لدور الكنيسة الكاثوليكية بمؤسساتها التعليمية والخدمية على مستوى المحافظة ، مشيرًا لعمق وقدم العلاقات مابين مصر والفاتيكان على مر التاريخ ، متمنيًا انتهاء أزمة فيروس كورونا فى القريب العاجل وعودة الحركة السياحية لمصر والاقصر خاصة .

من جانبه، أكد محافظ الاقصر على سعادته بلقاء السفير نيقولاوس هنرى مشيرًا إلى أهمية توطيد العلاقات الإنسانية بين بلدان العالم بمختلف الجنسيات والاديان ، مشيرا الى أهمية هذه الزيارة التى تؤكد على التآخي بين الشعوب داعيًا السفير لتكرارها ونقل الصورة الحضارية للمحافظة .

ومن المقرر ان تستمر زيارة سفير دولة الفاتيكان لثلاثة ايام بمحافظة الأقصر سيلتقى خلالها بفضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وستتضمن جولته زيارة لمحافظات اسوان والاقصر وسوهاج واسيوط .
شاهد.. محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان
شاهد.. محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان
شاهد.. محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان
شاهد.. محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان
شاهد.. محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان
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