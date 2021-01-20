اكتشاف حالتي إصابة وشفاء 11 من فيروس كورونا في سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، في بيان رسمي، اليوم الاربعاء ، شفاء 11حاله من فيروس كورونا المستجد، واكتشاف اصابة حالتين بالفيروس .





وأفاد البيان أن عدد الإصابات التي تم عزلها بمستشفيات العزل " العريش العام وبئر العبد المركزي النموذجي والشيخ زويد المركزي" 9 حالات ، بيتما يوجد 112حالة عزل منزلي يتم متابعتها عن طريق المستشفيات خاصة بالعريش .





وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء إلى وفاة حالتين ليصبح اجمالي عدد الوفيات 85حالة منذ اليوم الأول لتفشي جائحة كورونا كوفيدا19 علي مستوي المحافظة.





وناشدت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالات المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد الأسرة.





من جانبها أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء ( ادارة التثقيف والاعلام الصحي ) على تكثيف التوعية بكورونا والتشديد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية فى مواجهة مخاطر الموجة الثانية لكورونا .



وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحي بشمال سيناء الى تحور الفيروس ومضاعفة سرعة انتشاره ، وأن التطور الأخير للمرض يفرض على المثقفين الصحيين تكثيف التوعية بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. بالتركيز على أماكن التجمعات واتخاذ الاجراءات والالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن من مختلف الأجهزة المعنية ، بدعم من منظمات المجتمع المدنى فى المحافظة .





من جانبها أكدت الدكتورة ريهام الغزال مدير إدارة التثقيف بادارة العريش الصحية على أهمية تناول الأدوية المقوية للمناعة من الزنك وفيتامين سى مع أول ظهور لأية أعراض لكورونا .. مع تناول أقراص الباراسيتامول عند الشعور بارتفاع فى درجة الحرارة ، والالتزام بالكمامات الواقية والبعد عن التجمعات .





وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة أنه يتم التركيز على أهم طرق الوقاية من الفيروس وفى مقدمتها نظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون ، وضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقى والتخلص منه بعد ذلك فورًا وغسل اليدين.





، وكذا أهمية ارتداء الماسك وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال ، الي جانب التركيز على اهمية التباعد الاجتماعى بين الأفراد وعدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين .. مع التغذية والتهوية الجيدة وتفادى الاصابة بأمراض الشتاء.



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