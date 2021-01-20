ترامب وزوجته يتركان رسالتين مكتوبتين لـ بايدن وعائلته داخل البيت الأبيض

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا تركا رسالتين للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن.





وقال مصدر مطلع على هذا الأمر لشبكة "سي.إن.إن" إن ترامب ترك رسالة لبايدن، لكنه لم يكشف عن فحوى الرسالة.





ويعد ترك خطاب للرئيس الجديد القادم إلى البيت الأبيض ضمن التقاليد التي اعتاد عليها رؤساء أمريكا السابقين عند مغادرتهم منصبهم، حيث يتمنون في الخطاب التوفيق للرؤساء الجدد ويقدمون لهم النصائح.





وبحسب "سي.إن.إن" فإن ميلانيا ترامب تركت رسالة ترحيب قصيرة إلى زوجة بايدن لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن فحواها أيضًا.