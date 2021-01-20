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فن

نقل لعزل مستشفى الهرم.. تفاصيل الحالة الصحية للملحن حسن دنيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:53 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلاله حسابه على موقع ااتواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب الشاعر فوزي إبراهيم:" تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا.


حسن دنيا لحن العديد من الأغاني لكبار النجوم منهم محمد منير وعمرو دياب ، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري ، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر. 


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