حفل تنصيب بايدن.. أول احتفال مشمس منذ 3 عقود.. تفاصيل

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المتوقع أن يكون يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوماً مشمساً على غير العادة في مثل هذا اليوم منذ أن أدى الرئيس بيل كلينتون، اليمين الدستورية لفترة ولايته الأولى، أي ما يقرب من ثلاثة عقود.





وحسب توقعات الأرصاد، سيكون الجو قارسًا وعاصفًا في واشنطن اليوم، حيث يُعتقد أنه سيكون أكثر مراسم التنصيب عاصفة على الإطلاق.





لكن التوقعات الجوية تفيد بأن درجة الحرارة عند الظهيرة تبلغ حوالي 45 درجة، ووجود سماء مشمسة في الغالب، مع احتمالية هبوب رياح سرعتها من 35 إلى 40 ميلًا في الساعة خلال الحفل.





ولفتت الشبكة إلى أنه منذ تنصيب بيل كلينتون لولايته الأولى في عام 1993، ولم تشهد واشنطن يومًا مشمسًا بعدها في حفلات التنصيب التي جاءت بعد ذلك لكل من الرؤساء جورج بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، فكانت السماء غائمة مع سقوط أمطار.





وأوضحت الشبكة أن خلال تنصيب الرئيس دونالد ترامب عام 2017 فكان الجو غائمًا مع وجود أمطار خفيفة في بداية الموكب، كما كان الحال خلال تنصيب باراك أوباما عام 2013، إذ كان الجو غائمًا أيضًا.

وفي تنصيب أوباما عام 2009 كانت الشمس تظهر قليلًا من بين الغيوم، ولكن شهد الحفل هبوب رياح عاتية تراوحت سرعتها بين 20-25 ميلًا في الساعة.

أما يوم تنصيب جورج دبليو بوش عام 2005، فكانت السماء غائمة مع تواجد كثيف للثلج، وفي يوم تنصيبه عام 2001، كان الطقس قارسًا وضبابيًا وكئيبًا، وشهد هطول أمطار.

فيما كان الطقس يوم تنصيب بيل كلينتون عام 1997، ملبد بالغيوم، عكس تنصيبه في 1993 الذي كان مشمسا.





ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتوجه بايدن وزوجته جيل، منذ قليل، للمشاركة بقداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب.





وغادر بايدن وزوجته مقر الرؤساء المؤقت "بلير هاوس" الذي يقضي فيه كل رئيس أمريكي جديد ليلة ما قبل التنصيب، متوجهًا إلى الكنيسة ليكون رفقة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.





يأتي ذلك وسط تأهب أمني غير مسبوق في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا.





فيما غادر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.





ومن المقرر أن يحضر حفل التنصيب مايك بنس، نائب ترامب، وعدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين.