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أخبار العالم

بأوامر بايدن.. استقالة كبير الجراحين الأمريكيين في عهد ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:36 م
كبير الجراحين الأمريكيين
كبير الجراحين الأمريكيين
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شيماء مصطفى
أعلن كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز، اليوم الأربعاء، تقديم استقالته، بناء على طلب إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن.

وفي تغريدة نشرها آدامز، اليوم الأربعاء، أكد التقارير التي تفيد بأن فريق بايدن طلب منه الاستقالة، قائلا: "لقد طلب مني فريق بايدن التنحي ككبير الجراحين.. لقد كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان حصول الجميع على فرصة متساوية لتحقيق الصحة والحفاظ عليها".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مطالبة بايدن، آدامز بالاستقالة يمثل تبرأ واضحًا من قبل إدارته عن استجابة الإدارة السابقة برئاسة ترامب لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عمن الذي سيشغل الوظيفة مؤقتا.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوجه بايدن وزوجته جيل، منذ قليل، للمشاركة بقداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب.

وغادر بايدن وزوجته مقر الرؤساء المؤقت "بلير هاوس" الذي يقضي فيه كل رئيس أمريكي جديد ليلة ما قبل التنصيب، متوجهًا إلى الكنيسة ليكون رفقة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

يأتي ذلك وسط تأهب أمني غير مسبوق في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا.

فيما غادر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

ونشر بايدن، أول تغريدة له، بعد لحظات من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، العاصمة، قائلا: "إنه يوم جديد في أمريكا".
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