كتاب الله بصيرتهم.. 3 أشقاء مكفوفين يختمون القرآن بـ 7 قراءات

من بيت يملؤه الهدوء والسكينة في محافظة الاسكندرية، يعيش ثلاثة أشقاء فاقدين للبصر منذ ولادتهم، ولكن بصيرتهم عامرة بنور القرآن الكريم، فقد حرصت الأم منذ صغرهم على أن يكونوا من حاملى كتاب الله في أذهانهم، وتحدوا ظروفهم واستطاعوا ختم القرآن في سن مبكرة.





"محمد وفارس وملك" هم الملائكة الصغار، من أسرة متوسطة الحال، لم تعطلهم إعاقتهم البصرية عن ختم القرآن، فقد استطاع محمد وفارس أن يحفظا القرآن الكريم كاملًا بسبعة قراءات، وعن ملك شقيقتهم الصغرى البالغة من العمر 10 سنوات اجتازت أول خمسة اجزاء حتى الآن.





وقالت الأم، انها حرصت على أن يكون القرآن نورهم، فهي أم لـ4 أبناء، الأولى هي الوحيدة المبصرة، واعتمدت على الحفظ بسماع القرآن بداية، ومن ثم الذهاب للمشايخ، وتعلموا القراءة على طريقة برايل ولم تواجههم صعاب نظرًا لحبهم واستيعابهم للقرآن، وبدأت مع محمد أكبرهم صاحب الـ14 عاما من سن 3 سنوات، وختمه كاملًا بعمر الثماني سنوات، أما عن فارس فحفظه كاملًا عندما كان في الـ11 من عمره.





ودخل الملائكة الصغار العديد من المسابقات وحصدوا المراكز العالية، فـ محمد اجتاز المركز الأول على مستوى الجمهورية في عام 2015، ونال شرف التكريم والاجلال بصوته من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أما فارس فحصل على المركز الأول في مسابقة الأوقاف عام 2013.





وتتعدد مواهبهم وشغفهم بالحياة، فيفضل محمد مجال الرياضة وخاصة كرة القدم، فهو من أصغر مشجعى النادي الأهلي بمصر، ويعتبر محمد صلاح مثله الأعلى بكرة القدم ويتمنى أن يلتقي به، كما أنه يملك موهبة تقليد أصوات المعلقين الرياضيين ببراعة عالية، ويحب القراءة ويرى فيها تخيلات وعلوم حياتية كثيرة.





أما فارس فيبرع في مجال التكنولوجيا، ويسجل فيديوهات صوتية يشرح فيها طرقا بسيطة للمكفوفين تساعدهم على استخدام البرامج المختلفة.





واختتمت الأم حديثها قائلة: "أبنائي هدية ربنا وربنا بإذن الله هيكرمني بيهم" وتتمنى أن يصلوا لأعلى المراكز وينهوا دراستهم بالنجاح والتفوق، وأن تتوفر لهم كل المتطلبات التي تسهل طريقهم، وتفتخر بكونها أمًا لحاملي القرآن.