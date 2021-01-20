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رياضة

مروان محسن يعود لقائمة الأهلي أمام المقاولون العرب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب مساء غد الخميس بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة مروان محسن وظهور حمزة علاء حارس المرمي الشاب.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.
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