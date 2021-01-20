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مرأة

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:16 م
طرق الحفاظ على القدم
طرق الحفاظ على القدم السكري
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نهى هجرس
يتعرض مرضى السكر لخطر متزايد من تقرح القدم وآلام القدم، يتسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم في حدوث تغيرات في الأعصاب، والأوعية الدموية الدقيقة ، مما يجعلها عرضة للجروح والإصابات ، بسبب قلة تدفق الدم في منطقة القدم ، يتأخر التئام الجروح ، مما يؤدي إلى مضاعفات أخرى. 

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق للعناية بالقدم عند مرضى السكري...

1. الحفاظ على النظافة 
أهم نصيحة للعناية بالقدم لـ مرضى السكر هي ضمان نظافة أقدامهم من خلال الغسيل والتنظيف المنتظم، يساعد ذلك في تقليل تعرض القدمين للعدوى والحفاظ عليها بصحة جيدة، تأكد من غسل وشطف وتجفيف القدمين ، مع إيلاء اهتمام خاص بين أصابع القدم.

2. حافظ على قدميك مغطاة 
تستغرق الجروح وقتًا طويلًا للشفاء لـ مرضى السكر، حتى الجرح الصغير قد يؤدي إلى الغرغرينا ، وهي حالة جلدية تتعرف عليها الأنسجة السوداء المشوهة، وقد تتطور الحالة في بعض الأحيان إلى ألم مزمن وانخفاض في الحركة وجراحة في الساق والموت، لذلك ينصح بتغطية قدميك في أغلب الأحيان. 

3. إجراء التفتيش الدقيق بانتظام 
قبل الذهاب إلى الفراش ، افحص القدمين عن كثب وابحث عن علامات القروح أو الجروح أو البثور أو الخدوش أو التورم أو أي مشاكل أخرى في القدم قد تتفاقم إلى مضاعفات أكبر، واستشر خبيرًا طبيًا إذا لاحظت أي شيء ، حتى إذا كنت تعتبره بسيطًا.



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