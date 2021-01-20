لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق للعناية بالقدم عند مرضى السكري...

3. إجراء التفتيش الدقيق بانتظام

قبل الذهاب إلى الفراش ، افحص القدمين عن كثب وابحث عن علامات القروح أو الجروح أو البثور أو الخدوش أو التورم أو أي مشاكل أخرى في القدم قد تتفاقم إلى مضاعفات أكبر، واستشر خبيرًا طبيًا إذا لاحظت أي شيء ، حتى إذا كنت تعتبره بسيطًا.







