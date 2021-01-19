لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز التمارين التي تساعد على تحسين مستوى السكري في الدم وإدارته...

- المشي السريع

يعد المشي السريع أفضل تمرين منخفض الكثافة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وله تأثير خفض الجلوكوز وقد يؤثر أيضًا بشكل إيجابي على الرفاهية النفسية للشخص، ويعتبر المشي السريع أيضًا طريقة جيدة لبدء الأنشطة البدنية للأشخاص المستقرين المصابين بداء السكري من النوع 2، بالإضافة إلى ذلك ، لا يزيد المشي المعتدل من خطر الإصابة بقرح القدم لدى الأشخاص المصابين باعتلال الأعصاب المحيطية.





- السباحة

تشير دراسة إلى أن تمارين السباحة يمكن أن تكون محسنًا قويًا لمقاومة الأنسولين ، وهي سمة مميزة رئيسية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، قد يساعد في تعزيز وظائف الجسم لاستخدام وامتصاص الجلوكوز بشكل فعال، كما ذكرت الدراسة أن مقاومة الأنسولين ناتجة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون لمرضى السكر يمكن تحسينها مع ثمانية أسابيع من السباحة.







