بـ 4 أعشاب مجربة.. احمي نفسك من مضاعفات السكري

هناك أعشاب سريعة من مطبخك تساعد على محاربة ارتفاع السكرى في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين والوقاية من مضاعفات مرض السكري، إليكِ أبرزها يجب إدخالها لنظامك الغذائي اليومي لمحاربة السكر ومضاعفاته وفقا لموقع "برايت سايد":







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- الشمر

مليء بمركبات مضادة لمرض السكري وتستخدم بشكل فعال من قبل الصناعات الدوائية في صنع الدواء المضاد لمرض السكري.







عند الاستهلاك، قد يساعد في تحسين وظائف الكبد والبنكرياس على المستوى الجيني والذي بدوره يمكن أن يتحكم في مستويات الجلوكوز.





- أوراق الكاري

يستهلك مرضى السكر أوراق الكاري على نطاق بسبب آثارها المضادة لفرط سكر الدم.







قد تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم جنبًا إلى جنب مع الكوليسترول الكلي في الدم ومنع ظهور مضاعفات مرض السكري لدى الأشخاص المصابين بداء السكري الخفيف إلى المتوسط.







- الخردل

بذور الخردل البني لها نشاط قوي ضد مرض السكري، وأظهرت دراسة أنه عندما يتم إعطاء بذور الخردل للحيوانات المصابة بداء السكري، فقد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم على المدى القصير والطويل المدى من سبعة إلى 25 يوما.





- بذور الكمون