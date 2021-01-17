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مرأة

بـ 4 أعشاب مجربة.. احمي نفسك من مضاعفات السكري

الأحد 17/يناير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

هناك أعشاب سريعة من مطبخك تساعد على محاربة ارتفاع السكرى في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين والوقاية من مضاعفات مرض السكري، إليكِ أبرزها يجب إدخالها لنظامك الغذائي اليومي لمحاربة السكر ومضاعفاته وفقا لموقع "برايت سايد":


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- الشمر

مليء بمركبات مضادة لمرض السكري وتستخدم بشكل فعال من قبل الصناعات الدوائية في صنع الدواء المضاد لمرض السكري.


عند الاستهلاك، قد يساعد في تحسين وظائف الكبد والبنكرياس على المستوى الجيني والذي بدوره يمكن أن يتحكم في مستويات الجلوكوز.


- أوراق الكاري

 يستهلك مرضى السكر أوراق الكاري على نطاق بسبب آثارها المضادة لفرط سكر الدم.


قد تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم جنبًا إلى جنب مع الكوليسترول الكلي في الدم ومنع ظهور مضاعفات مرض السكري لدى الأشخاص المصابين بداء السكري الخفيف إلى المتوسط.


- الخردل

 بذور الخردل البني لها نشاط قوي ضد مرض السكري، وأظهرت دراسة أنه عندما يتم إعطاء بذور الخردل للحيوانات المصابة بداء السكري، فقد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم على المدى القصير والطويل المدى من سبعة إلى 25 يوما.


- بذور الكمون

وفقًا لدراسة، قد تساعد بذور الكمون في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم ومستويات الدهون الثلاثية (دهون الجسم) واللبتين (هرمون يتحكم في وزن الجسم) وLDL المؤكسد في مرضى السكري.


يرتبط الانخفاض في كل هذه العوامل بتحسين مقاومة الأنسولين والوقاية من مضاعفات مرض السكري.


أوراق الغار
 أوراق الغار مفيدة لإدارة مرض السكري من النوع 2، وتشير دراسة إلى أن تناول حوالي 1-3 جرام من أوراق الغار يوميًا يمكن أن يقلل من مضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب.


قد تساعد أوراق الغار أيضًا في تحسين حالة مضادات الأكسدة ووظائف الخلايا والتمثيل الغذائي للدهون.
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