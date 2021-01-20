بسبب كورونا .. إجراءات غير مسبوقة في حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا

وصل الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن إلى مبنى الكابيتول مع زوجته جيل بايدن، لتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة وأدائه القسم الدستوري كحاكم البيت الأبيض الـ46، وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد وأمنية غير مسبوقتين.





وحضرت أيضًا نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف إلى جانب بايدن.





من المقرر أن تؤدي هاريس وبايدن اليمين الدستورية ظهر اليوم بتوقيت أمريكا "الفارق بين توقيت البلدين نحو 6 ساعات".





كما وصل نائب الرئيس مايك بنس إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.





ولن يحضر الرئيس السابق دونالد ترامب حفل التنصيب وألقى خطاب وداع في وقت سابق من اليوم قبل ركوب الطائرة الرئاسية والتوجه إلى فلوريدا.





وقال تقرير لشبكة سي إن إن، إنه، كان أحد أكبر التحديات التي واجهت منظمو حفل التنصيب هذا العام هو كيفية إجراء الحفل بأمان وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة، وفي ظل أوضاع أمنية مضطربة وانقسام وسط المجتمع الأمريكي زاد أكثر قبل أسبوعين مع اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الجاري.





أعلنت اللجنة الرئاسية المنظمة لحفل التنصيب أنه تم تنفيذ "بروتوكولات قوية للصحة والسلامة العامة" لمنع انتشار الفيروس.





وذكرته إنه تم "إعادة تصور" الأحداث التقليدية ،كما سيتم إلغاء بعض البرامج التي تكون عادة في حفل التنصيب.





كما حثت اللجنة المنظمة الجماهير بالامتناع عن السفر إلى واشنطن العاصمة لحضور الحفل والمشاركة بدلًا من ذلك خلال مشاهدة التنصيب من المنزل على التفلزيون.





وفي حضور محدود، أعلنت لجنة الكونجرس المشتركة لحفلات التنصيب (JCCIC)، أنه تم تقليص الحضور الشخصي بشكل كبير هذا العام مقارنة بحفلات التنصيب السابقة.





في العادة ، يتم توزيع 200000 تذكرة للاحتفالات الرسمية في مبنى الكابيتول الأمريكي ، لكن الحضور هذا العام سيكون محدودًا.





في هذا الحفل حصل أعضاء الكونجرس على تذكرة حضور فقط لأنفسهم وضيف آخر معهم، كما تم إغلاق ناشيونال مول أمام الجمهور.

أما بروتوكولات الصحة والسلامة العامة، فتشمل إلزامية تغطية الوجه بالكمامات، والتباعد الاجتماعي ، واجراءات أخرى.





وتم إنشاء عرض فني عام ضخم ، يسمى " حقل الأعلام " ، في ناشيونال مول ، بما يقرب من 191500 علم أمريكي و 56 عمودًا من ضوئيًا لتمثيل الأمريكيين الذين لم يمكنهم حضور حفل التنصيب.





ومن المتوقع أن يدلي بايدن وهاريس بخطابات خلال الحفل، وسيسلط الضوء أيضًا على العاملين في الخطوط الأمامية والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية .

تم إلغاء مأدبة غداء الكابيتول هيل هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة.





وكانت مأدبة الغداء في مبنى الكابيتول هيل تضم تقليديًا قادة الكونجرس والضيوف المدعوين وغالبًا ما تضمنت أطعمة من ولايات الرئيس الجديد ونائب الرئيس.



