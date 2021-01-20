محلل سياسي: ترامب ترك رسالتين لـ بايدن ولا أحد يعلم ما سيفعله في الفترة المقبلة

قال باسم أبو سمية الكاتب الصحفى و المحلل السياسي الأمريكي، إنه يتم الآن تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد بايدن كرئيس لـ الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن التنصيب يتم بدون جمهور بخلاف ما كان يتم عند فوز أى رئيس أمريكي جديد.





وأضاف أبو سمية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هناك إجراءات تأمين شديدة، وذلك بعد رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لـ نتيجة الانتخابات، وما حدث فى الأيام الماضية من مظاهرات.





ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى السابق ترامب ترك رسالتين لـ الرئيس بايدن، ولكن لا نعلم ماذا سيقوم به فى الفترة المقبلة.





وأشار إلى أن هناك مشكلات تواجه الرئيس بايدن وهي القضاء على فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن وصل عدد الضحايا لـ 400 ألف ضحية، وهذه مشكلة كبيرة و انهاء الانقسام ووحدة الأمريكيين .





وأوضح أن ترامب لم يلتزم بأخلاقيات الديمقراطية الأمريكية و المنصب الذى كان فيه، وقبل أن يغادر قام بإلقاء خطاب فقط.





وكشف أنه حتى الآن الوضع فى واشنطن هادئ، ولا يوجد تواجد للمواطنين .



