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مرأة

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:57 م
رنا سماحة
رنا سماحة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة جديدة رفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار.

تألقت رنا سماحة، بفستان جذاب باللون البيج، مطعم بخطوط جذابة باللون الذهبي اللامع ابرز  جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الطوبي الناعم الذى يبرز جمالها.

و تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بطريقة ناعمة تبرز جمال إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.

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