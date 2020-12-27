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مرأة

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، صورة جديدة لها من شهر العسل بأسوان.

وتالقت الفنانة رنا سماحة؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كاجوال بنطلون جينز ازرق فاتح ونسقت معه توب باللون الابيض الانيق وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة. 

واحتفلت الفنانة رنا سماحة، بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق الخاصة بالقاهرة، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء، في حفل اتسم بالخصوصية، وذلك يوم 10 ديسمبر الجاري


وكانت الفنانة رنا سماحة احتفلت بخطوبتها، على الملحن سامر أبو طالب، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

 

قدمت رنا سماحة العديد من الأغاني على مدار مشوارها الفني، وكان من بينها  تتر النهاية، و100 مليون عاملة، وبقيت شبهك، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

 

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان
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بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

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