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رياضة

وزير الرياضة يشهد مباراة مصر وروسيا ببطولة العالم لليد.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:55 م
وزير الشباب
وزير الشباب
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ريهام بكير - صلاح مهدي- ايهاب عيد

شهد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد  أولى مباريات المنتخب المصري في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد أمام المنتخب الروسي والتي تقام بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

يحضر المباراة كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، وعدنان الدرجالي وزير الشباب والرياضة العراقي، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. 

وأعرب  وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بالفوز في مبارياتهم بالدور الرئيسي للمونديال والتأهل لدور الثمانية، مشيدًا بالمستوى التنظيمي الذي شهدته البطولة حتى على مختلف الأصعدة. 


وكان المنتخب المصري تأهل إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخبات السويد برصيد 4 نقاط ، ومقدونيا الشمالية بلا نقاط ، فيما ينافس منتخب الاتحاد الروسي برصيد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التي تصدرها وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين ، بيلا روسيا برصيد نقطة واحدة، وذلك ضمن مونديال العالم لكرة اليد الذي تستضيفه مصر في الفترة 13-31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا.

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