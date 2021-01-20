عقب تنصيبه رئيسا لأمريكا.. ماذا طلبت روسيا من بايدن؟

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العمل لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" لأطول مدة ممكنة - أي لخمس سنوات.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الخارجية "من الواضح أن التطبيق العملي لهذه الأفكار ينطوي على عمل صعب ومبتكر إلى حد كبير. ونعتقد أن تمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات سيسهم في تحقيق النجاح في هذا المجال".





كما أعربت موسكو عن أملها في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتخذ "موفقا أكثر بناء وإيجابية في الحوار مع روسيا وستأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار".





وأشارت إلى أن روسيا من جانبها "مستعدة لهذا العمل بناء على مبادئ المساواة والمراعاة المشتركة للمصالح".





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.





كما أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل التنصيب أمام مبنى الكونجرس.





وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن.





وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.





وأقيم حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.